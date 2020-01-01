Macron'dan 'emeklilik reformunda revizyon' mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yılda emeklilik düzenlemesinde revizyona gidileceğini açıkladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılbaşı gecesinde yaptığı açıklamada, hükümetin reformlarla ilgili sendikalarla yaptığı görüşmeden en kısa sürede uzlaşma beklediğini söyledi.

Bakanların ortaya konan ilkelerden vazgeçmeden görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Macron, Fransa'da 5 aralık'ta ilan edilen süresiz genel grevin ardından emeklilik düzenlemesinin revizyondan geçeceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere'nin Brexit süreciyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Macron, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ülkemiz için bir sınav. İki ülke arasında sağlam bir ilişki sürdürmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

