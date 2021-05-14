Macron'dan Ermenistan'a destek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ermenistan'a destek verdi. Macron, paylaşımında "Azerbaycan, Ermenistan sınır bölgelerinden çekilmeli" ifadelerini kullandı.

DHA 14.05.2021 - 10:14

Macron'dan Ermenistan'a destek

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın asker mezarına çiçek bırakmasını engelledi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın asker mezarına çiçek bırakmasını engelledi

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgi alan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, “Azerbaycan sınırımızı ihlal etti” iddiasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan’a destek verdi.

Macron, paylaşımında Azerbaycan’ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"FRANSA DAYANIŞMA İÇİNDE VE ÖYLE KALACAK"

Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Ermeni halkına bir kez daha söylüyorum: Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı” denildi.

ERMENİSTAN’DAN 'SINIR İHLALİ' SUÇLAMASI

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...