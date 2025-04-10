Macron’dan Filistin devletini tanıma sinyali: Haziran ayına işaret etti

Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron, Mısır'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, ükesinin Filistin devletini tanıyabileceğini belirterek haziran ayına işaret etti.



Filistin devletinin “tanınmasına doğru hareket etmeleri gerektiğini” belirten Macron, “Gelecek birkaç ay için de bunu yapacağız. Bunu kimsenin hoşuna gitmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bir noktada bu doğru olacak” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, bunu aynı zamanda “Filistin’i savunanların da İsrail’i tanımasını sağlayacak kolektif bir dinamiğin içinde yer almak için istediğini” belirterek söz konusu ülkelerin bir çoğunun bunu yapmadığını belirtti.

Macron, “Amacımız, haziran ayında bir zamanda, Suudi Arabistan ile birlikte pek çok ülke tarafından karşılıklı tanıma hareketini nihayete erdirebilecek bu konferansa başkanlık etmek” diye konuştu.



İSRAİL’DEN MACRON’A TEPKİ



Macron’un bu sözlerine ise İsrail’den tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un haziran ayında eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.



Saar, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak. Hayali Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, teröre destek vermek ve Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



Filistin yaklaşık 150 ülke tarafından egemen bir devlet olarak tanınsa da bu ülkelerin arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya bulunmuyor. İsrail’i tanımayan ülkelerin arasında ise Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye ve Yemen var.

