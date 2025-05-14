Macron’dan Gazze tepkisi: Netanyahu’nun yaptıkları utanç verici

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası 19 aydır devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ne yardım girişlerini engelleyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki gösterdi.



Macron, Gazze’deki insani krize ve açlığa dikkat çekerek, “Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı kabul edilemez… Su yok, ilaç yok, yaralılar dışarı çıkamıyor, doktorlar içeri giremiyor. (Netanyahu’nun) yaptığı utanç verici” ifadelerini kullandı.



“GÖNDERDİĞİMİZ YARDIMLAR İSRAİL TARAFINDAN ENGELLENİYOR”



“Birleşik Devletler’e ihtiyacımız var” diye konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu açıdan nüfuzuna işaret ederek, “Başbakan Netanyahu ile sert konuşmalarım oldu. Sinirlendim ama (İsrail) bize bağlı değil, Amerikan silahlarına bağlı” dedi.



2024 yılının başında Mısır-Gazze sınırını bizzat ziyaret ettiğini hatırlatan Emmanuel Macron, burada “Fransa ve diğer ülkelerin gönderdiği tüm yardımların İsrailliler tarafından engellendiğini” gördüğünü anlattı.



“Bu, kabul edilemez bir insani trajedi” diye konuşan Macron, bunun bir soykırım olduğunu söylemenin cumhurbaşkanının değil tarihçilerin işi olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananların “bilinen en ciddi insani kriz” olduğuna dikkat çekti.



“ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKARMAK İSTEMİYORUZ”



İstanbul, 15 Mayıs Perşembe günü Ukrayna ve Rusya arasında yapılması beklenen barış zirvesine hazırlanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, röportajında Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere de değindi. Macron, Fransa’nın “Üçüncü Dünya Savaşı” çıkarmak istemediğini söyledi.



3 saatten fazla süren röportajında Macron, “Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı olmalıyız ama bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmak istemiyoruz” dedi.



Nükleer silahların olduğu Fransız savaş uçaklarını kendi topraklarında konuşlandırmaları için diğer Avrupa ülkeleri ile görüşmelere başladıklarını aktaran Macron, “Amerikalıların Belçika’da, Almanya’da, İtalya ve Türkiye’de uçaklarda bombaları var” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tartışmayı açmaya hazırız. Bu çerçeveyi gelecek hafta ve aylarda çok spesifik bir şekilde tanımlayacağız” dedi.

