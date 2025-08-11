Macron'dan işgal planına sert tepki: "Eşi görülmemiş felaket"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal alma planını “eşi görülmemiş ciddiyette bir felaket ve sürekli savaşa giden yol" olarak tanımladı.



Macron yaptığı açıklamada, “Bu savaş şimdi kalıcı bir ateşkesle sona ermelidir” dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şehri'nin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.



İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımladı.



Mektupta, İsrail Güvenlik Kabinesinin "Gazze kenti dahil işgalin ve askeri saldırının yoğunlaştırılmasına ilişkin" kararı şiddetle kınanarak, bu kararın bölgedeki insani krizi derinleştireceği ve İsralli esirlerin hayatlarını da tehlikeye atacağı uyarısında bulunuldu.