Macron'dan Lübnan'a destek: "Hem askeri hem insani yardım yapılacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emamnuel Macron, Elysee Sarayı'nda Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Macron, Lübnan'da süren yoğun çatışmalar ve işgal hakkında açıklamalarda bulundu.



Macron, ülkesinin Lübnan'a 100 milyon euro insani yardımda bulunacağını açıkladı.



Ateşkesin önemini bir kez daha vurgulayan Macron, "Lübnan'da savaş durmalı, ateşkes gerekli. İran'ın İsrail'e karşı Hizbullah'ı devreye sokmasından üzüntü duyuyorum." diye konuştu.



İsrail'in Lübnan'daki operasyonunu da eleştiren ve tepki gösteren Macron, "Lübnan'daki BM mistonu yeni koşullara uyarlanmalı, misyona yönelik İsrail saldırıları haksız saldırılardır." ifadelerini kullandı.



Fransız lider, perşembe günü Paris'te yapılacak bir konferans ile Lübnan ordusuna yönelik "önemli ihtiyaçların" karşılanacağını vurguladı.

LÜBNAN HÜKÜMETİ ATEŞKESİ DESTEKLİYOR

Lübnan'ın geçici başbakanı Necip Mikati ise Lübnan'da 13 hastanenin İsrail saldırıları sonucu hizmet dışı kaldığını aktardı.

Uluslararası desteğin Lübnan'ın altyapısının yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Mikati, "Lübnan hükümeti, ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.

Lübnan ordusunun askere alımlara başladığını vurgulayan Mikati bir kez daha uluslararası destek ve eğitim çağrısında bulundu.