Macron'dan meclise fesih resti

ÇOK SAYIDA PROTESTO YAPILDI

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.



Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.



Karma Komisyonda dün görüşülen ve kabul edilen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.



Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini destek vermeleri için ikna etmeye çalışıyor.