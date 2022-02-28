Macron'dan Putin'e "acil ateşkes" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 18:41

Macron'dan Putin'e "acil ateşkes" çağrısı

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Putin'in rüyası karabasana mı dönüşüyor?

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya- savaşını görüştü.

Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

YARDIMLARIN ULAŞMASINI SAĞLAMA TALEBİ

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.

Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

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