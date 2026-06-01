Macron'dan şampiyonluk tepkisi: Bu futbol değil, bıktık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Paris Saint-Germain'in (PSG ) zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Macron, Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan PSG oyuncularını başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı. Fransa Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, kutlamalarda çıkan olaylara değinerek "Paris ve diğer kentlerde gecenin büyük bir kısmında kabul edilemez şiddet sahneleri gördük, buna alışmamızı istemiyorum." dedi.

Macron "Bu futbol değil, bu spor değil, bu sevdiğimiz şey değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık." şeklinde konuştu.

GERİLİM DEVAM ETTİ

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs'ta İngiliz Arsenal takımını geçerek şampiyon oldu. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için taraftarlar sokağa inerken, 71 kentte taşkınlıklar çıktı.

Takımın geçit töreni düzenlediği Paris'teki Champs-de-Mars alanı yakınlarında taraftarlar ile polis arasında olay çıktı. Polis, dağıtmak için kovaladığı taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi kupasını tanıtması beklenen Parc des Princes stadının etrafında da gerilim yükseldi. Bileti olmayan bazı taraftarlar stada girmek için giriş noktalarını zorlarken, polis duruma müdahale etti.

Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken, Paris'te polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çıkan olaylarda ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.