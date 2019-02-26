Macron, eylemlerin yol açtığı sorunların çözümüne ilişkin Elysee Sarayı'nda, ülkenin doğusundaki belediye başkanları ile düzenlediği toplantıda gösteriler hakkında açıklamalarda bulundu.



"Şiddet içeren gösterilere gidenlerin en kötünün suçuna ortak olduğunu söylemeliyiz." ifadesini kullanan Macron, eylemleri hukuki olarak yasaklamanın mümkün olmadığını ancak herkesin gösterilerdeki şiddet olaylarını kınaması gerektiğini bildirdi.



Macron, protestolardaki şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin olmamasının mucize olduğunu belirtti.



Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.



Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.



Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.