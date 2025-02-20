Macron'dan Trump'a çağrı: Putin'e karşı zayıf olamazsın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" dedi.

Macron'dan Trump'a çağrı: Putin'e karşı zayıf olamazsın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'a yönelik, "Şunu söyleyeceğim. Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" dedi. 

Macron, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok" açıklamasında bulundu. 
 


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