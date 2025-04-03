Macron'dan Trump'a vergi tepkisi: "Sert ve yersiz"

Macron, ülkesinde yeni vergi düzenlemesinden etkilenecek sektörlerin temsilcileriyle başkent Paris'te bir toplantı yaptı.



Burada konuşan Macron, Trump'ın kararını "sert ve yersiz" bulduğunu belirterek ABD'nin bu adımının, Avrupa'da tüm sektörleri ve ihracatı ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi.



Macron, Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik tarife artışının netleşene kadar ABD'de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinden yatırım projelerini askıya almalarını istedi.



Avrupalılara bu durum karşısında birlik olmayı sürdürme çağrısında bulunan Macron, gelecek günlerde AB'nin ABD'ye karşı atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.



Emmanuel Macron, Trump'ın bu kararlarının ABD ve halkını zayıflatacağı değerlendirmesinde bulunarak, Batı'daki sanayisizleşme karşısında gümrük tarifeleri koymak yerine daha fazla üretim yapılması gerektiğini savundu.