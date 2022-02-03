Macron'dan Ukrayna diplomasisi: Rusya'ya gidebilirim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapacağı görüşmelerin seyrine göre iki ülke arasındaki krize siyasi çözüm için Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi. Macron, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Biden ile de telefonda görüşecek.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 00:00 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 00:06

Macron'dan Ukrayna diplomasisi: Rusya'ya gidebilirim

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  Cumhurbaşkanı , - krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söyledi.

Macron, Tourcoing kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin İçişleri Bakanları ile yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Macron, Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Macron, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gelecek saatlerde yapacağı telefon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu kaydetti.

Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini söyledi.

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