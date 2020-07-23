Macron'dan yaptırım baskısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin Doğu Akdeniz'in güvenliğini Türkiye gibi başka aktörlerin eline bırakmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

NTV Haber 23.07.2020 - 14:36

Macron'dan yaptırım baskısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Macron, Élysée Sarayı'nda Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, iki ülke için enerji ve güvenlik konularının hayati önemde olduğunu belirtti. Macron, AB'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara yanıt vermemesinin büyük bir hata olacağını söyledi.

Emmanuel Macron, "Bu Avrupa için bir seçenek değil. Bu Fransa'nın olmasına izin vereceği bir şey değil" dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın deniz sahasını ihlal edenler için daha fazla yaptırım uygulanmasını istedi.

Macron ayrıca ateşkese varılması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için Libya'da aktörlere yaptırım uygulanması gerektiğini de savundu.

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