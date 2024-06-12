Macron'dan Yeni Kaledonya kararı: Seçim reformu askıya alındı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Fransız Pasifik bölgesi Yeni Kaledonya'da ölümcül ayaklanmaları tetikleyen reformunun, erken parlamento seçimleri ışığında “askıya alınacağını” söyledi.



Macron, Paris'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, dokuz kişinin öldüğü ve haftalarca süren ayaklanmaların ardından “yerel diyaloğa ve düzenin yeniden sağlanmasına tam söz hakkı vermeyi” amaçladığını söyledi.



Reform, Yeni Kaledonya'da en az 10 yıldır ikamet eden kişilerin yerel seçimlerde oy kullanmasına izin verecekti.

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YERLİ HALKIN BAĞIMSIZLIK UMUDU



Yerli Kanak halkı bu değişikliğin 270 bin kişilik nüfus içinde oylarını azaltacağından ve sonunda bağımsızlığı kesin olarak kazanma umutlarını ortadan kaldıracağından korkuyorlardı.



Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından onaylanmasına rağmen reform, temel yasanın bir parçası haline gelmek için her iki meclisin anayasa kongresini bekliyordu.



Macron, “Reformu askıya almaya karar verdim, çünkü bu dönemde bazı şeyleri belirsiz bırakamayız” dedi.



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YENİ KALEDONYA'DA ŞİDDET OLAYLARI



Reformu destekleyen parlamento oylamalarına tepki olarak 13 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'da şiddet olayları patlak verdi.



Barikatlar, polisle çatışmalar ve yağmalama olaylarında dokuz kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve yüz milyonlarca dolarlık hasar meydana geldi.



Bağımsızlık yanlısı hareketler, Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hezimete uğramasının ardından yaptığı erken seçim çağrısı nedeniyle seçim reformunu zaten ölü olarak görüyordu.



Kanak Kurtuluş Partisi (Palika), Macron'un açıklamalarından önce yaptığı açıklamada “Avrupa seçimlerinin anayasa tasarısının sonunu getirdiği konusunda hepimiz hemfikiriz” ifadelerini kullandı.