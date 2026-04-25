Macron'dan Yunanistan'a destek. Neden Türkiye'yi hedef alıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Yunanistan 'ın başkenti Atina'daydı. Kathimerini gazetesinin düzenlediği etkinlikte, Başbakan Miçotakis ile birlikte söyleşi verdi. Türkiye 'yi de ilgilendiren mesajlarıyla dikkat çekti.

Fransa, İran’ın Güney Kıbrıs'a yönelik füze saldırı ihtimali nedeniyle Avrupa’nın tek nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle’ü Akdeniz’e konuşlandırmıştı.

Macron bunu hatırlatarak Yunanistan ile her zaman dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

“NE YAPMANIZ GEREKİYORSA YAPIN”

Yunanistan'a, "Ege denizinde egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." sözleriyle güvence verdi.

Macron bu ifadelerle Ege'de Türkiye ile olası bir anlaşmazlıkta Yunanistan'ın tarafında olacağının sinyalini vermiş oldu.

Fransa ve Yunanistan'ın 2021'de imzaladığı savunma işbirliği anlaşması da yenileniyor.

MACRON NEDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR?

Macron'un ifadeleri NTV yayınında uzman isimlerce ele alındı.

NTV Strazburg temsilcisi Kayhan Karaca ve Doçent Dr. Murat Aslan konuyu canlı yayında değerlendirdi. Karaca, Yunanistan'ın Fransa'nın en büyük askeri teçhizat müşterilerinden biri olduğunu kaydetti.

Aslan ise, "Ege denizinin bir barış denizi olması önemli. Tarafların siyaseten, askeri müştereklerde nasıl buluşabileceği önemli. Bu tür açıklamalar siyasi süreçleri tıkayabilecek nitelikte." dedi.

Yunanistan ile Fransa arasındaki işbirliğini NATO içinde sorun oluşturabilecek bir mesele olmadığını aktaran Karaca, "Türkiye bağlamında bakacak olursak, onun da nasıl işleyeceğini olur da günün birinde çatışma çıkarsa ancak görebileceğiz. Şu an esasen Fransa elinden geldiği kadar silah satmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

“TARİHSEL BİR SAPLANTI”

Karaca sözlerini, "Yunanistan 1999 yılından bu yana Türkiye ile ikili tüm sorunlarını Avrupa Birliği-Türkiye sorunu haline getirme politikası uyguluyor. Şimdi de olası bir "Türk saldırısına" karşı tüm Avrupa Birliği'ni yanına almak istiyor." sözleriyle noktaladı.

Bu politikanın nedenini tarihsel bir saplantı olarak tanımlayan Aslan ise, "Fransa ile şu an için Yunanlar kendi milli çıkarları uğruna Avrupa'da Türkiye'yi yabancılaştırma eğilimindeler." ifadelerini kullandı.