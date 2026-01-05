"Macron'un eşi erkek olarak doğdu” iddialarına mahkemeden ceza

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, hakkında internette ortaya atılan “erkek olarak doğdu" iddiasına ilişkin 2024'te suç duyurusunda bulunmuştu. Bu iddiaları yayan sekizi erkek, ikisi kadın olan 41 ila 65 yaşlarındaki sanıklar, çevrim içi taciz suçlamalarıyla mahkemeye verilmiş ve dava süreci başlamıştı.

Sanıklardan komplo teorisi çevrelerinde bilinen 41 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Aurelien Poirson-Atlan asıl mağdurun kendisi olduğunu söylemiş, bir başka sanık Jerome C. ise paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini savunmuştu.

Brigitte Macron'un kızı Tiphaine Auziere'in de tanık olarak ifade verdiği davada karar Paris mahkemelerince verildi. Mahkeme Brigitte Macron'a karşı ortaya atılan iddiaları "aşağılayıcı, hakaret edici ve kötü niyetli" olarak değerlendirdi.

Sanık 10 kişiyi siber zorbalık yaparak Fransa First Lady'sinin cinsiyeti hakkında "erkek olarak doğdu" iddiasıyla yanlış bilgi yaymak suçundan suçlu buldu. 10 kişiye 8 aylık ertelenmiş hapis cezası ve zorunlu siber zorbalık farkındalığı eğitimi verilmesine karar verildi.