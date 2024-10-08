Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısına AB'den destek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısına AB'den destek

Fransa Cumhurbaşkanı 'un 'a silah sevkiyatını durdurma çağrısının yankıları sürüyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen oturumda Macron'un çağrısı değerlendirildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macron'un "İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesi çağrısına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağrıya destek veren Borrell, "Hepimiz çok fazla ölü olduğunu söylüyoruz ancak ölü sayısı artmaya devam ediyor. İşte bu nedenle Fransa cumhurbaşkanının yakın zamanda aldığı ve kapsamlı tartışmalara konu olan pozisyon gibi bir pozisyon almak çok önemlidir" dedi.

Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

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MACRON'UN ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı , 'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahlar için geçen hafta sevkiyatı durdurma çağrısında bulunmuştu. 

Bölgede önceliğin siyasi çözüme geri dönmek olduğunu ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahlara ambargo uygulanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına sert çıkmış, vekilleri ve başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelendirmişti.

Elysee Sarayı'ndan Netanyahu’nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok" denilmişti.

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