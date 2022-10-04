Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Fransız basınındaki haberlere göre, Mediapart gazetesinin 2018'de, MSC nakliyat şirketiyle çıkar ilişkisini ortaya koyduğu Kohler hakkında yolsuzlukla mücadele derneği Anticor'un şikayeti üzerine Ulusal Mali Suçlar Savcılığı soruşturma başlattı.



Kohler, konumunu kullanarak yasa dışı menfaat sağlamakla suçlanıyor.



Macron, Kohler'i görevden almadı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETTE BULUNULDU

Öte yandan Macron soruşturmaya ve gelen tepkilere rağmen Kohler'i görevden almadı.



Anticor daha önce de aynı gerekçeyle Kohler'e yönelik şikayette bulunmuş, savcılık 2019'da takipsizlik kararı vermişti.