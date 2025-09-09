Macron'un beşinci kabusu: Fransa'da hükümet düştü, şimdi ne olacak?

Fransa'da Ulusal Meclis'te güvenoyu alamayan hükümet düştü. Şimdi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci döneminin beşinci başbakanını atamak zorunda.

Macron'un amacı, kemer sıkma bütçesini onaylamak ve Marine Le Pen'in aşırı sağını daha da güçlendirebilecek yeni bir erken seçimden kaçınmak.

Bütçe tartışmalarının yol açtığı kriz sonrası Başbakan François Bayrou, geçtiğimiz ay beklenmedik şekilde erken seçim çağrısı yapmıştı. Bayrou, Fransa'nın hızla artan borcunu çözmek için maliyet kesinti önlemlerini kabul ettirmek amacıyla milletvekillerini zorlamak istiyordu. Ancak girişimi başarısız oldu.

MACRON'UN ÖNÜNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Fransa'daki siyasi krizin en hızlı çözümü, Macron'un yeni bir başbakan ataması ve yeni bir kabine belirlemesi olarak gösteriliyor. Macron'un da büyük olasılıkla bunu yapması bekleniyor. Ofisinden yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün içinde Macron'un başbakan olarak bir isim belirleyeceği duyuruldu. Ancak bu kriz ortamı idare edebilecek bir başbakan bulmanın zor olduğu tartışılıyor.

Macron'un önündeki zorluk sadece bir sonraki başbakanın ismi değil, aynı zamanda çoğunluksuz bir parlamento karşısında uygulayacağı strateji. Görev süresi 2027'de sona erecek olan Macron'un siyasi kariyeri, hükümette sürekli yaşanan çalkantılarla ciddi zarar gördü. Uzlaşı yerine kararnameleri tercih eden bir lider izlenimi verdiği belirtilyor.