Macron'un beşinci kabusu: Fransa'da hükümet düştü, şimdi ne olacak?
Fransa'da güvenouyu alamayan Bayrou hükümeti düştü. Cumhurbaşkanı Macron beşinci kez başbakan arayışına girdi. Peki şimdi ne olacak?
Fransa'da Ulusal Meclis'te güvenoyu alamayan hükümet düştü. Şimdi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci döneminin beşinci başbakanını atamak zorunda.
Macron'un amacı, kemer sıkma bütçesini onaylamak ve Marine Le Pen'in aşırı sağını daha da güçlendirebilecek yeni bir erken seçimden kaçınmak.
Bütçe tartışmalarının yol açtığı kriz sonrası Başbakan François Bayrou, geçtiğimiz ay beklenmedik şekilde erken seçim çağrısı yapmıştı. Bayrou, Fransa'nın hızla artan borcunu çözmek için maliyet kesinti önlemlerini kabul ettirmek amacıyla milletvekillerini zorlamak istiyordu. Ancak girişimi başarısız oldu.
MACRON'UN ÖNÜNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?
Fransa'daki siyasi krizin en hızlı çözümü, Macron'un yeni bir başbakan ataması ve yeni bir kabine belirlemesi olarak gösteriliyor. Macron'un da büyük olasılıkla bunu yapması bekleniyor. Ofisinden yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün içinde Macron'un başbakan olarak bir isim belirleyeceği duyuruldu. Ancak bu kriz ortamı idare edebilecek bir başbakan bulmanın zor olduğu tartışılıyor.
Macron'un önündeki zorluk sadece bir sonraki başbakanın ismi değil, aynı zamanda çoğunluksuz bir parlamento karşısında uygulayacağı strateji. Görev süresi 2027'de sona erecek olan Macron'un siyasi kariyeri, hükümette sürekli yaşanan çalkantılarla ciddi zarar gördü. Uzlaşı yerine kararnameleri tercih eden bir lider izlenimi verdiği belirtilyor.
ÖN PLANA ÇIKAN İSİMLER
Şimdiye kadar Macron, yasal emeklilik yaşını yükseltmek gibi kritik reformlarını koruyacak merkez sağ politikacıları tercih etti. Savunma Bakanı Sebastien Lecorny, Julien Denormandy ve Catherine Vautrin gibi isimler bu noktada ön plana çıkıyor. Bunlar Macron'un yakın müttefikleri, ancak aşırı "bağlılık" muhalefetle müzakerelerde engel teşkil edebilir.
SOL KANADA YÖNELEBİLİR
Diğer yandan Macron'un sol eğilimli isimlere de yönelebileceği tartışılıyor. Sosyalistlerle iyi ilişkileri olan ve bütçe konusunda uzlaşmaya varılması gerektiğini söyleyen ekonomi bakanı Eric Lombard'a odaklandığı öne sürülüyor. Sosyalist lider Olivier Faure ise yeni bir servet vergisi ve emeklilik yaşı artışının kaldırılmasını içeren bir gündemi yürürlüğe koyması koşuluyla görevi devralmaya hazır olduğunu söyledi.
Muhafazakar kanattan Xavier Bertrand ise olası bir seçenek olarak değerlendiriliyor, ancak bunun, aşırı sağcı Le Pen'in tepkisini çekebileceği belirtiliyor.
YENİDEN SEÇİM OLACAK MI?
Bazı siyasi partiler, Bayrou'nun yerine başka birini atamanın yeterli olmayacağını söylüyor. Bunun yerine, Macron'dan mümkün olan en kısa sürede parlamento seçimleri yapmasını ve böylece işleyen bir çoğunluk elde etmeyi umuyorlar.
Macron şimdilik yeni bir seçim olacağı olasılığını reddetti. Erken seçimlerde koltuk kaybedeceği tahmin edilen merkez koalisyonu, sandığa geri dönmek istemiyor. Ancak aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ve aşırı solcu Fransa Direniş Partisi'nin bunu heyecanla beklediği bildiriliyor.
ANKETLER NE DİYOR?
IFOP anket enstitüsünün yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, Ulusal Birlik Partisi ve müttefikleri erken seçimlerin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 32 ile 33'ünü alırken, sol partiler yüzde 25 ila 26, merkez koalisyonu yüzde 15 ve ana akım muhafazakar parti yüzde 13 oy alacak.
Ancak Fransa'nın iki turlu seçim sisteminde nihai sandalye sonuçlarını tahmin etmek zor ve yeni seçimlerin bu çıkmazı aşıp aşmayacağı belirsizliğini koruyor.
BURAYA NASIL GELİNDİ?
Bayrou, vergi artışları ve harcama kesintileri içeren 44 milyar euro'luk mali uyum planı için güvenoyu talep ederek siyasi kozunu oynamayı seçti.
Üstelik bunu, açığı bu yılki yüzde 5,4'ten 2026'da gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,6'sına düşürmeyi hedefleyen yeni bir çözüm öneren Sosyalistlerle bir anlaşmaya varma niyeti olmadan yaptı.
Sonucunda, 364 milletvekilinin ret oyu vermesine karşılık, sadece 194 milletvekilinin lehte oy kullanması, hükümetin düşmesine yol açtı.
