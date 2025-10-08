Macron yeni başbakanı 48 saat içinde atayayacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağı duyuruldu.

’da göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Sebastien Lecornu yerine henüz yeni bir başbakan atanmadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı 'un önümüzdeki 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Fransa'nın son iki yılda beşinci başbakanı olan Lecornu, 6 Ekim’de kabine listesini açıklamasından sadece birkaç saat sonra istifasını sunmuştu.

Lecornu, Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti.

