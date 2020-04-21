Madagaskar Cumhurbaşkanı 'corona virüs ilacını' canlı yayında içerek tanıttı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı canlı yayında içerek tanıttı.

Madagaskar'da geliştirilen ve klinik testleri geçtiği belirtilen "Covid Organics" adlı bitkisel ilaç canlı yayında tanıtıldı. İlaç, sıtma tedavisinde de kullanılan artemisia içeriyor ve bu madde Çinli doktora Nobel Tıp Ödülü'nü kazandırmıştı.

İlaç ayrıca ülkede ilaç almaya gücü olmayan vatandaşlara da ücretsiz dağıtılacak.

BİRÇOK ŞİFALI OTTAN OLUŞUYOR



Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirtiliyor.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan ilaç, "Covid Organics" ismiyle piyasaya çıkacak.

ÇİNLİ DOKTORA NOBEL ÖDÜLÜ GETİRDİ



Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.



Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

VİDEO: ÇİN CORONA VİRÜS İLE NASIL MÜCADELE EDİYOR