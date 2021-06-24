Madagaskar'da 40 yılın en kurak dönemi: Açlıktan ölmek üzereler

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar, son 40 yılın en büyük kuraklığıyla pençeleşiyor. Ülkede çok sayıda kişi açlıktan ölme tehlikesi altında.



Sadece kaktüs meyveleri, çekirge ve ağaç yapraklarıyla beslenebilen halk, yiyecek bulmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyor.



Son 4 ayda, akut kötü beslenenlerin sayısı 2 katına çıktı.



"HAYATTA KALMAK İÇİN KAKTÜS YAPRAĞI YİYORUZ"

Sadece kendi çocuklarına değil, anneleri ölen 2 çocuğa da bakmak zorunda olan Madagaskar yerlisi 3 çocuk annesi Bole, “Kaktüs yapraklarından başka yiyeceğimiz bir şey yok. Hiçbir şey yok. Onların annesi öldü. Benim de kocam öldü. Ne diyebilirim? Ömrümüz hayatta kalabilmek için kaktüs yaprağı yemekle geçiyor” dedi.



Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, ülkede kuralığın bu kadar artmasını küresel ısınmaya bağladı.



Öte yandan, Dünya Gıda Programı Madagaskar'daki açlık krizine çözüm bulabilmek için yaklaşık 79 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.