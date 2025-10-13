Madagaskar’da Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı iddiası: Ulusa sesleniş konuşması yaptı

Madagaskar’da iki haftadır süren protestolar, ülkeyi siyasi bir krizin eşiğine getirirken, bazı ordu birliklerinin de protestoculara destek verdiği haberlerinden sonra şok bir iddia ortaya atıldı.



Yönetimin "darbe" suçlamalarının ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü. Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası’na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina’nın önce La Reunion’a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.



Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa’nın Madagaskar’a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.



Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina’nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.



ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

Rajoelina, sosyal medyadan paylaşılan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını yineledi.

Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

PROTESTOLARDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.



Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.



Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.