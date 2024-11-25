Madagaskar'da iki mülteci botu alabora oldu: 22 ölü

Afrika kıtasının doğusunda yer alan ada ülkesi Madagaskar açıklarında iki mülteci botu alabora oldu.

Hafta sonu yaşanan olayda 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Madagaskar Liman, Deniz ve Nehir İdaresi (APMF), teknelerin Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı Mayotte'ye gitmek üzere 2 Kasım’da Somali'den yola çıktığını bildirdi.

15'İ KADIN 25 KİŞİ KURTARILDI

APMF’den yapılan açıklamada, ilk botun yerli balıkçılar tarafından Nosy Iranja açıklarında tespit edildiğini ve balıkçıların 15’i kadın 25 kişiyi kurtardıklarını kaydetti.

Açıklamada, 7 kişinin ise öldüğü bildirildi. Ayrıca, 38 kişiyi taşıyan ikinci teknenin ise Madagaskar'ın Port du Cratre limanına ulaştığı aktarıldı. İkinci botta can kaybını açıklamayan yetkililer 23 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

BOTLARDA TOPLAMDA 70 KİŞİ VARDI

Somali Enformasyon Bakanı Minister Aweis konuya ilişkin açıklamasında, olayda 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayarak, “Botlarda toplamda 70 Somali vatandaşı vardı. Bir botta 38, diğerinde 32 Somali vatandaşı bulunuyordu” dedi.

Somali hükümetinin teknelerin nereden yola çıktığını araştıracağını söyleyen Aweis, yolculuğu organize edenleri yasadışı göçle uğraşan suçlular olarak nitelendirdi.

Somalili Bakan Aweis, “Bu aynı zamanda yasadışı yollardan göç etmek isteyenlere, gidip bu şekilde ölmeden önce bir uyarı mesajıdır. Tehlikeye rağmen insanların hala gitmesi talihsizlik” dedi.