Madagaskar’da ordu bölündü: Cumhurbaşkanına karşı darbe girişimi iddiası

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo çevresindeki CAPSAT adlı elit birlik, 2009’da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın iktidara gelmesine destek vermişti. Ancak bu kez aynı birlik, askerleri “emirlere uymamaya” çağırarak protestocuların yanında yer aldı.

CAPSAT subayları, ülkenin güvenlik operasyonlarının kontrolünü ele geçirdiklerini ve eski askeri akademi başkanı General Demosthene Pikulas’ı ordu komutanı olarak atadıklarını açıkladı.



Pazar günü jandarma birliklerinden bir kısmı da hükümetle bağlarını kopardığını ilan etti. Ulusal Jandarma Müdahale Gücü, televizyondan yayımlanan açıklamasında “halkı korumakla görevli olduklarını, birkaç kişinin çıkarlarını savunmayacaklarını” vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı ofisi ise krizin “diyalog yoluyla çözülmesi” çağrısında bulundu ancak Rajoelina’nın nerede olduğu bilinmiyor. Ülkede birçok kişi, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi terk ettiğine inanıyor.



Protestolar, 25 Eylül’de su ve elektrik kesintileri nedeniyle başlamış, kısa sürede Cumhurbaşkanı’nın istifası ve seçim kurumunun feshi gibi siyasi taleplerle büyümüştü. Göstericiler arasında, Kenya ve Nepal’deki gençlik hareketlerinden esinlenen "Z kuşağı" aktivistleri öne çıkıyor.



Başkentte binlerce kişi bağımsızlık caddesinde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar atarken, bazı askerler de protestoculara katıldı. Yerel medyada yayımlanan görüntülerde askerlerin, kalabalıkla birlikte şehir meydanına doğru yürüdüğü görüldü.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 75'İ AŞIYOR

Madagaskar’da nüfusun yarısından fazlası 20 yaşın altında ve yoksulluk oranı yüzde 75’i aşıyor. Ortalama yıllık gelir 600 dolar seviyesinde kalırken, gıda fiyatları son aylarda hızla artmış durumda.