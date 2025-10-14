Madagaskar’da ordu yönetime el koydu: AYM'den darbeci albaya çağrı

Madagaskar ordusunda görevli bir albayın, hükümet karşıtı “Z Kuşağı” protestocularına katılan askerlerle birlikte ayaklanma başlatmasının ardından ülkede yönetim değişti.



Albay Michael Randrianirina, salı günü ulusal radyoda yaptığı açıklamada, “İktidarı devraldık” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ



Randrianirina, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini belirterek, ordunun parlamentonun alt kanadı dışındaki tüm kurumları feshettiğini duyurdu.



Ordunun müdahalesi, alt meclisin Rajoelina’yı görevden azletme yönünde oy kullanmasından sadece dakikalar sonra geldi.

AYM'DEN DARBECİ ALBAYA ÇAĞRI

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı "cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini" açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Madagaskar'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Albay Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet etti.



CUMHURBAŞKANLIĞI: RAJOELINA GÖREVİNİN BAŞINDA



Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) adlı askeri birliğin anayasayı askıya alma yönündeki "yasa dışı bildirisi"ni kınadığını açıkladı.



Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CAPSAT "askeri isyancı bir grup" olarak nitelendirilerek, "anayasayı askıya alma yönündeki yasa dışı bildirisi"nin kınandığı kaydedildi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki askeri varlığın, "açık bir darbe girişimi eylemi ve cumhuriyet ilkelerine uygun yasal düzeninin ciddi bir ihlali" anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın "görevine tam olarak devam ettiği" ve "anayasal düzenin ve ulusal istikrarın korunmasını sağladığı" aktarıldı.



NE OLMUŞTU?



Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.



Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.



Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise hala resmi açıklama yapılmadı.



Albay Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.



Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.