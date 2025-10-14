Madagaskar’da ordu yönetimi ele geçirdi

Madagaskar ordusunda görevli bir albayın, hükümet karşıtı “Z Kuşağı” protestocularına katılan askerlerle birlikte ayaklanma başlatmasının ardından ülkede yönetim değişti.



Albay Michael Randrianirina, salı günü ulusal radyoda yaptığı açıklamada, “İktidarı devraldık” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ



Randrianirina, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini belirterek, ordunun parlamentonun alt kanadı dışındaki tüm kurumları feshettiğini duyurdu.



Ordunun müdahalesi, alt meclisin Rajoelina’yı görevden azletme yönünde oy kullanmasından sadece dakikalar sonra geldi.

NE OLMUŞTU?

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.



Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.



Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.