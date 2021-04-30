Madame Tussauds, Kamala Harris'i bir kez daha tarihe geçiriyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, dünyaca ünlü Madame Tussauds müzesi tarafından ölümsüzleştiriliyor.



Müze, ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı olan Harris'in balmumu heykelini yapmaya başladı. Balmumundan yapılan heykelin ilk görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.



Madame Tussauds daha önce hiçbir ABD Başkan Yardımcısı'nın heykelini yapmamıştı. Böylece ilk kadın başkan yardımcısı ünvanına sahip Kamala Harris bir ilk olarak daha tarihe geçecek.



Müzenin heykeltraşlarından David Burks, "Onun gülüşüne ve gözlerindeki sıcaklığa odaklanmayı amaçlıyoruz" dedi.



Harris ayrıca haftaiçinde Biden'ın yaptığı konuşma sırasında ABD Senatosu'nu yöneten ilk kadın ünvanını da eline aldı.



Madame Tussauds, gerçeğine birebir benzeyen heykeller yapmasıyla biliniyor. Dünyanın birçok noktasında Madame Tussauds müzeleri bulunuyor. Burks, her bir heykelin yaklaşık 300 bin dolara mal olduğunu yazdı.



Müze Kamala Harris'le birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın da heykelini yapıyor.

