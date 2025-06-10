Madleen gemisi: Greta sınır dışı edildi, Fransız aktivistler belgeleri imzalamayı reddetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti. Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod limanına çekildiği bildirildi. Geminin İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü.

FRANSIZLAR SINIR DIŞI EDİLMEYİ REDDETTİ İsrail basınının bildirdiğine göre aralarında Greta Thunberg'in de olduğu 4 aktivist, sınır dışı edilmeyi kabul etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Thunberg'i Fransa üzerinden İsveç'e gönderildiğini bildirdi. Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 5 Fransız aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır" bilgisini paylaştı.



Bakanlık, açıklamanın devamında şunları kaydetti: "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir." Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. MAĞRİP DİRENİŞ KONVOYU YOLA ÇIKTI Öte yandan İsrail’in Gazze'de uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen yeni bir gemi daha “Mağrip Direniş Konvoyu” adıyla yola çıktı.



Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist, Tunus'tan yolculuğa başladı.

12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA



Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti.



Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi.



Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. İran, İsrail müdahalesini "korsanlık" olarak nitelendirdi. AYRILMAZLARSA GÖZALTI MERKEZİNE GÖNDERİLECEKLER Bu arada Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi. İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli yetkililerin aktivistlerin durumuna ilişkin Adalah'a bulunduğu bilgilendirmeyi kaynak göstererek açıklama yaptı.



Açıklamada, gönüllülerin tamamının Usdud (Aşdod) Limanı'nda olduğu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.



Açıklamada, İsrail'den ayrılmayı kabul eden Madleen gönüllülerinin bu gece Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilebilecekleri ifade edildi.



"Hemen ayrılmayı reddeden" aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği belirtildi.



GEMİDE KİMLER VAR?



Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.



Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA



Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail baskınına ilişkin açıklama yaptı.



Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.



"Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.



Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."



AKŞAM SAATLERİNDE KARAYA ULAŞACAK



Bakanlık kaynakları ilerleyen saatlerde yaptığı yeni açıklamada, ise İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu.



Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.



Bakanlık kaynakları ayrıca gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olduklarını, süreçle ilgili olarak vatandaşların ailelerinin düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ÇAĞRI Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar” dedi.



Albanese, İsrail’in Gazze’de yarattığı insani krize ve yardım girişini engelleyen ablukasına dikkat çekerek “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDILAR



İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.



Bir başka videoda ise askerlerin gemiye yaptığı baskın sırasında aktivistlerin can yeleklerini giydiği ve ardından bir araya toplanarak ellerini havaya kaldırdıkları görülüyor.



ÖZGÜRLÜK FİLOSU: GÖNÜLLÜLER ORDU TARAFINDAN KAÇIRILDI



Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.



Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin Dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.



"ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER"



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.