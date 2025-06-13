Madleen gemisindeki 3 aktivist, İran saldırıları nedeniyle İsrail'de kaldı
İran'a yönelik saldırılar nedeniyle uçuşların iptal edilmesiyle, ‘Madleen’ gemisinden gözaltına alınan 3 aktivistinin İsrail’de kaldığı bildirildi.
Madleen gemisindeki aktivistlerin avukatlığını üstlenen Adalah hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı Mark van Rennes ile Fransız Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin Ramle’deki Givon Hapishanesi’nde tutulduğu ifade edildi.
Açıklamada, “İsrail ile İran arasındaki mevcut gerilim nedeniyle planlanan sınır dışı uçuşları ani bir şekilde iptal edildi” denilerek, söz konusu 3 aktivistin Givon Hapishanesi’nde alıkonulmaya devam ettiği bildirildi.
Adalah avukatlarının, gözaltındaki aktivistlerle görüşme talebinde bulunduğu aktarıldı.
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