Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi NTV'ye konuştu: "Bu gece de gözaltında kalacak"

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Madleen gemisindeki 12 aktivist, İsrail baskını sonrası gözaltına alındı.

İsrail basınının bildirdiğine göre aralarında Greta Thunberg'in de olduğu 4 aktivist, sınır dışı edilmeyi kabul etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Thunberg'i Fransa üzerinden İsveç'e gönderildiğini bildirdi.



Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 5 Fransız aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu.



Türk aktivist Şuayb Ordu, belgeleri imzaladı.

İsrail'de sınır dışı edilmeyi bekleyen Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, NTV muhabiri Melike Şahin'e açıklamalarda bulundu.

Eşinin bu gece de gözaltında kalacağını söyleyen Ordu, "Dünya kamuoyu uyandı" dedi.

"GRUBUN SALAHİYETİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"



Eşinin Givon hapishanesinde olduğunun doğrulandığı bildiren Ordu, "Evrakları eşim de imzalamış ve şu an şöyle karışık bir durum var; onaylanıp onaylanmayacağına dair işleri imzalamasına rağmen uzatıyorlarmış. Ekipçe bazı kişilerin medyaya olanları duyurabilmesi için erkenden imzalamasına karar verilmiş" ifadelerini kullandı.



Büyükelçiliğin Şuayb Ordu ile dün görüştüğünü söyleyen Sümeyra Akdeniz Ordu, şunları aktardı: "Özellikle birkaç kere söylemiş 'Sümeyra merak etmesin, iyiyim' diye. Yarın tekrar görüşebilirsiniz demişler, bugün Türk Büyükelçiliğine de izin vermemişler. Bu gece de orada kalacak. Dönüş güzergahına hala net değil."



"İsrailin hoşuna gidebilecek hiçbir şeyi yapmayacağını" söyleyen Ordu, "Ekip arkadaşlarımı da zarara uğratacak hiçbir şey yapmayacağım" dedi.

Ordu, şöyle konuştu: "Bireysel olarak deli cesaretiyle bir şeyler yapabiliriz ama Mavi Marmara'dan ders almış bir ekip olarak, grubun salahiyetini, güvenini de düşünmek zorundayız hepimiz. El birliğiyle çalıştıklarını biliyorum Şuayb'in de ona göre hareket edeceğine eminim. Güveniyorum o noktada vereceği karara."

