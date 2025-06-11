Madleen'de gözaltına alınan Brezilyalı aktivist açlık grevine başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkan ve çeşitli uluslardan 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine baskın düzenledi. Baskının ardından gemiyle irtibat kesildi ve ardından gemi Aşdod limanına çekildi.

Sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı ve duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.



İÇİLEMEYEN SU VERİLİYOR

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu gönüllülerinin son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve sadece içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.



100 SENE GİRİŞ YASAĞI

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine karşın "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.



İsrail'in gemiye uluslararası sularda el koyarak gönüllüleri zorla ülkeye getirdiğine dikkati çeken avukatlar, bu nedenle İsrail'in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin bulunmadığını, derhal serbest bırakılıp gemilerine yeniden binmelerine ve Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.



Madleen gemisinde bulunan aktivistler de mahkemeye verdikleri ifadede, kaçırılarak kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirildiklerini, tek görevlerinin ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti.



ABLUKA YASA DIŞI

Aktivistler, mahkeme heyetinin deniz ablukasından haberdar olup olmadıklarına ilişkin sorusuna cevap olarak ablukanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun ve İsrail'in eylemlerini haklı gösteremeyeceğinin altını çizdi.

İsrail'in mahkemeden sınır dışı edilene kadar aktivistlerin gözaltına tutulmasını istediği, aktivistlerin daha erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde, zorla sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi.



Adalah, gönüllülerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını ve ülkelerine geri dönebilmelerini talep etti.



Mahkemenin ilerleyen saatlerde karar vermesinin beklendiği aktarıldı.

