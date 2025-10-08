Madrid'de bina çöktü: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Madrid kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü.



Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.



Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, yaptığı açıklamada, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.



Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.