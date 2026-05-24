Madrid’de binlerce kişi konut krizi için sokağa çıktı

İspanya ’da konut sorunu, turizm ve göç kaynaklı nüfus artışı nedeniyle talebin yükselmesi ve kamuya ait kiralık konut arzının yetersiz kalmasıyla birlikte seçmenlerin en büyük endişeleri arasında yer alıyor.

Madrid Kiracılar Sendikası’nın “Konut hayatımıza mal oluyor. Kiraları düşürün” sloganıyla organize ettiği yürüyüşe, ülkenin iki büyük işçi sendikası UGT ve CCOO da destek verdi.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, “Konut alanındaki bazı önlemler doğru yönde olsa da son derece yavaş ilerliyor. Buna karşın konut krizi hızla derinleşiyor” dedi.

Organizatörler protestoya 100 binden fazla kişinin katıldığını belirtirken, merkezi hükümetin bölge temsilciliği katılımı 23 bin olarak açıkladı.

Kiracılar Sendikası sözcüsü Fernando de los Santos, giderek daha fazla insanın kalabalık evlerde, paylaşımlı odalarda ya da başka ailelerle birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Emlak platformu Idealista’nın verilerine göre İspanya’da ortalama kiralar son 10 yılda iki katına çıktı. Bu artış maaşlardaki yükselişi büyük ölçüde geride bıraktı.

İspanya Merkez Bankası ise 2021-2025 döneminde yeni hane sayısındaki artış ve yavaş konut inşaatı nedeniyle ülkede 700 bin konut açığı oluştuğunu belirtiyor.

Protestoya katılan 29 yaşındaki reklam çalışanı Irene Guinea, “Çok yüksek kira ödediğimiz için ev satın alacak para biriktirmemiz imkânsız hale geliyor. Bu, içinden çıkamayacağımız bir kısır döngü” dedi.

Kültür programcısı olarak çalışan 32 yaşındaki Nuria Nadim ise maaşının yüzde 70’ini kiraya verdiğini ve geçinebilmek için ailesinden destek aldığını söyledi. Nadim, mevcut durumun “çalışan insanların hayatıyla artık bağdaşmadığını” ve “sürdürülemez” hale geldiğini ifade etti.

Önümüzdeki yıl genel seçimlerle karşı karşıya olan Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, şubat ayında 120 milyar euro kaynak yaratmayı hedefleyen yeni bir kamu yatırım fonu açıklamış ve bunun ülkenin kronikleşen konut krizine çözüm sağlamayı amaçladığını söylemişti.