Maduro: ABD yeni sonsuz bir savaş icat ediyor
Karayipler'de sular ısınıyor. Venezuela lideri Maduro, ABD Başkanı Trump'ın son hamlelerine yanıt verdi: Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar.
ABD'nin Latin Amerika'ya son müdahaleleriyle başlayan gerginlik Trump'ın "karadan müdahale" açıklaması ve Gerald G. Ford uçak gemisini Karayipler'e göndermesiyle iyice tırmanıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuya ilişkin konuştu. ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yaparak Venezuela'ya karşı uydurulmuş bir savaş hazırlığında olduğunu söyleyen Maduro, "Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam'daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?" dedi.
"ABARTILI VE TAMAMEN ASILSIZ"
Venezuela topraklarının koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin ülkesini "abartılı, kaba ve tamamen asılsız" suçlamalarla hedef aldığını söyledi.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşmakta olan tehlikesi karşısında hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Venezuela'nın her karış toprağını "sarsılmaz bir kararlılıkla" savunacaklarını belirten Lopez, şunları söyledi: "Yüz yılı aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditle mücadele ediyoruz. ABD’nin hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturduğu askeri yığınak, her geçen gün Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaşıyor. Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradayız, korkmadan, yılmadan, gözdağına boyun eğmeden çalışıyoruz. Ülkenin bizden beklediği görevi yerine getiriyoruz."
KARAYİPLER'DE SAVAŞ ÇANLARI
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.
Trump son yaptığı açıklamada "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" demişti.
