Maduro: ABD yeni sonsuz bir savaş icat ediyor

ABD'nin Latin Amerika'ya son müdahaleleriyle başlayan gerginlik Trump'ın "karadan müdahale" açıklaması ve Gerald G. Ford uçak gemisini Karayipler'e göndermesiyle iyice tırmanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuya ilişkin konuştu. ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yaparak Venezuela'ya karşı uydurulmuş bir savaş hazırlığında olduğunu söyleyen Maduro, "Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam'daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?" dedi.



"ABARTILI VE TAMAMEN ASILSIZ"

Venezuela topraklarının koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin ülkesini "abartılı, kaba ve tamamen asılsız" suçlamalarla hedef aldığını söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşmakta olan tehlikesi karşısında hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Venezuela'nın her karış toprağını "sarsılmaz bir kararlılıkla" savunacaklarını belirten Lopez, şunları söyledi: "Yüz yılı aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditle mücadele ediyoruz. ABD’nin hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturduğu askeri yığınak, her geçen gün Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaşıyor. Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradayız, korkmadan, yılmadan, gözdağına boyun eğmeden çalışıyoruz. Ülkenin bizden beklediği görevi yerine getiriyoruz."