Maduro ABD'de gözaltında. Bugün mahkemeye çıkarılacak

TRUMP'TAN YENİ LİDERE GÖZDAĞI: DAHA AĞIR BEDEL ÖDEYEBİLİR

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez Yüksek Mahkeme tarafından geçici devlet başkanlığına getirildi.

Rodriguez aynı zamanda Petrol Bakanı.

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Rodriguez'in Washington yönetimiyle çalışma konusunda istekli olduğunu açıklamıştı. Ancak Rodriguez bunu reddetti. Amerikan yönetiminin ülkeye müdahalesini "uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşet" olarak tanımlarken, "Venezuela doğal kaynaklarımızı savunmaya hazır" dedi.

Trump ise Atlantic Dergisi röportajında, Rodriguez'i tehdit etti. "Doğru olanı yapmazsa, Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullandı.

“MUTLAK KARARLILIK” OPERASYONU



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

"Operasyonu televizyon dizisi gibi seyrettim" diyen ABD Başkanı Trump, baskın için "Çok iyilerini yaptık ama bunun gibisini hiç görmedim" ifadeleriyle tanımladı. Operasyona "Mutlak Kararlılık" adı verildi.

Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”

Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.