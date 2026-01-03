Maduro ABD'de gözaltında. Bugün mahkemeye çıkarılacak
03.01.2026 09:31
Son Güncelleme: 05.01.2026 05:36
NTV - Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, bugün Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak. Maduro'nun yardımcısı Rodriguez, ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Trump ise Rodriguez'i tehdit etti. "Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha ağır bedel öder" dedi.
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.
Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi. Maduro burada DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanlarınca gözaltına alındı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne getirildiğinde ilk sözleri “Merhaba, iyi seneler” oldu.
Gözaltındaki eşi Cilia Flores önde kendisi arkada içeri yürüdüler. Maduro'nun topallaması ise dikkat çekti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle Manhattan'a getirildikten sonra DEA ajanlarınca gözaltı merkezine götürülüyor.
MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
Maduro ve eşi Flores'in bugün Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı açıklandı. Maduro, Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.
TRUMP: VENEZUELA'DA PETROLE TAM ERİŞİME İHTİYAÇ VAR
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için her şeyin hazır olduğunu ancak gerek olduğunu düşünmediğini belirtirken, “Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız.” dedi.
Trump ayrıca, “ABD'nin Venezuela'da petrol ve diğer kaynaklara tam erişime ihtiyaç var.” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından bir savaş gemisindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
TRUMP'TAN YENİ LİDERE GÖZDAĞI: DAHA AĞIR BEDEL ÖDEYEBİLİR
Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez Yüksek Mahkeme tarafından geçici devlet başkanlığına getirildi.
Rodriguez aynı zamanda Petrol Bakanı.
Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Rodriguez'in Washington yönetimiyle çalışma konusunda istekli olduğunu açıklamıştı. Ancak Rodriguez bunu reddetti. Amerikan yönetiminin ülkeye müdahalesini "uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşet" olarak tanımlarken, "Venezuela doğal kaynaklarımızı savunmaya hazır" dedi.
Trump ise Atlantic Dergisi röportajında, Rodriguez'i tehdit etti. "Doğru olanı yapmazsa, Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullandı.
“MUTLAK KARARLILIK” OPERASYONU
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
"Operasyonu televizyon dizisi gibi seyrettim" diyen ABD Başkanı Trump, baskın için "Çok iyilerini yaptık ama bunun gibisini hiç görmedim" ifadeleriyle tanımladı. Operasyona "Mutlak Kararlılık" adı verildi.
Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”
Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.
Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıları izlediği anların fotoğrafını paylaştı
MUHALEFET LİDERİ MACHADO: ÖZGÜRLÜK VAKTİ GELDİ
Nobel ödüllü Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak, takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yaptı.
Machado, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili "ABD'nin, hukuku savunma sözünü yerine getirdiğini" belirtti. Venezuela'da "düzeni yeniden sağlayacaklarını" öne süren Machado, siyasi tutsakları serbest bırakacaklarını ifade etti. Machado, ABD müdahalesi için "olması gerekenin olduğunu" savundu.
Venezuelalı muhalif lider Machado, son seçimleri kazandığını iddia ettiği Edmundo Gonzalez'in "anayasal görevi üstlenmesi ve ordu tarafından kabul edilmesi gerektiğini" dile getirdi.
Muhalefetin hareketliliğine işaret eden Machado, "Bugün görevimizi yerine getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırız. Yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Venezuela'da onlarca uçakla düzenlediği hava saldırılarının yarattığı tahribat uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.
PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ
ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından hasar ortaya çıktı. Başkent Karakas'ta hedef alınan bölgelere ait uydu fotoğrafları servis edildi. Karakas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinde aynı açıdan çekilmiş kareler ABD operasyonu sonrası yıkımı gözler önüne seriyor.
2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.
2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.