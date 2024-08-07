Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi: "Barış istiyorsanız silin!"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi: "Barış istiyorsanız silin!"

'nın başkenti Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp uygulamasını sildi.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

"'TAN KURTULDUM"

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

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