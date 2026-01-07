Maduro davasına bakan 92 yaşındaki yargıç ABD'yi ikiye böldü

The New York Times'ın haberine göre, ABD’de Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun yargılandığı davaya bakan 92 yaşındaki federal yargıç Alvin K. Hellerstein’ın dosyadan çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar büyüyor.

Eleştiriler, davanın hem hukuki hem de siyasi açıdan son derece karmaşık olması ve yargıcın yaşı nedeniyle süreci sağlıklı biçimde yürütemeyebileceği endişesi etrafında yoğunlaşıyor.

DAVA ABD TARİHİNDE BİR İLK

New York'taki federal mahkemede pazartesi günü yapılan kısa duruşmada Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer ağır suçlamaları içeren iddianame karşısında suçsuz olduklarını beyan etti.

Ancak bu ilk adımı, devlet başkanı dokunulmazlığı, sanıkların Venezuela’da yakalanmasının hukuki boyutu, sağlık durumları ve yargılanabilirlikleri gibi daha önce emsal teşkil etmemiş konularda uzun ve zorlu ön duruşmaların izlemesi bekleniyor.

2027 YILINDAN ÖNCE BAŞLAMASI ZOR

Dosyanın karmaşıklığı, yargıcın bir sonraki duruşmayı dahi mart ayının ortasına kadar planlamamasından anlaşılıyor.

Yargı çevrelerine göre davanın 2027’den önce başlaması zor. Bu tarihte Yargıç Hellerstein 93 yaşında olacak. Aylarca sürebilecek bir yargılama boyunca kamuoyu baskısı altında kritik kararlar vermesi gerekecek.

YARGIÇ HELLERSTEIN KİMDİR?

1998 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından atanan Hellerstein, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin saygın isimlerinden biri olarak biliniyor.

11 Eylül saldırıları sonrasında açılan önemli davalara bakmış, emeklilik hakkı doğmasına rağmen görevini sürdürmüş bir isim. Ancak son yıllarda performansına ilişkin soru işaretleri artmış durumda.

DURUŞMALAR SIRASINDA UYUDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen yıl JPMorgan Chase’i 175 milyon dolar dolandırmaktan hüküm giyen girişimci Charlie Javice’in altı hafta süren davasında, bazı basın organları yargıcın duruşmalar sırasında zaman zaman uyuduğunu yazmıştı.

Savunma makamı bu durumu yeni yargılama talebine gerekçe gösterirken, savcılar ve avukatların yargıcı incitmemek adına resmi bir adım atmaktan kaçındığı iddia edilmişti.

Eleştirmenler, benzer bir durumun Maduro davasında yaşanmasının ABD yargı sisteminin uluslararası itibarı açısından ciddi sorun yaratacağını savunuyor.

YARGIÇLAR İÇİN YAŞ VE SAĞLIK KRİTERİ

ABD hukuk sisteminde bir yargıcın yaş veya sağlık gerekçesiyle görevden çekilmesini zorlayacak açık bir mekanizma bulunmuyor. Genellikle meslektaşların devreye girerek gayriresmi telkinlerde bulunması bekleniyor.

Bu kapsamda, New York Güney Bölgesi’nin başyargıcı Laura Taylor Swain’in, Hellerstein’a davadan çekilmesi yönünde çağrı yapması gerektiği görüşü dile getiriliyor.

Yargıcın şimdi çekilmesi halinde dosya, aynı mahkemede görev yapan yaklaşık 30 uygun yargıçtan birine yeniden dağıtılabilecek. Aksi takdirde, sürecin ilerleyen aşamalarında yaşanabilecek bir sağlık sorunu, davanın gecikmesi riskine yol açabilir.