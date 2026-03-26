Maduro davasında kritik duruşma. 80 gündür hapishanede, eşiyle bile görüşemiyor

CEZAEVİ KOŞULLARI: “DÜNYADAKİ EN ZOR YERLERDEN BİRİ”

Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde tutuluyor. Burası daha önce Ghislaine Maxwell ve Sean Combs gibi yüksek profilli isimlere de ev sahipliği yapmıştı.

Ancak cezaevi, kötü koşullarıyla sık sık eleştiriliyor. Avukatlar ve eski mahkumlar, tesisi “insanlık dışı” ve “tehlikeli” olarak tanımlıyor. Yüksek profilli tutukluların genellikle günde 23 saat hücrede kaldığı, sınırlı iletişim ve kısıtlı hareket imkanına sahip olduğu belirtiliyor.

Maduro’nun da güvenlik gerekçesiyle tecrit koşullarına yakın bir rejimde tutulduğu, eşiyle dahi doğrudan görüşemediği ifade ediliyor.

Cezaevinde sunulan yemeklerin kalitesi de tartışma konusu. Bazı dava dosyalarında, bozuk veya böcekli gıdalar verildiği iddia edilirken, yetkililer bu suçlamaların bir kısmını reddediyor.

KRİTİK DURUŞMA BUGÜN

26 Mart’taki duruşmanın, davanın ilerleyişine ilişkin bir “durum duruşması” olması bekleniyor. Ancak savunmanın finansmanı ve delillerin nasıl ele alınacağı gibi başlıklar da gündeme gelebilir.

Maduro’nun oğlu, ailesinin güçlü durduğunu savundu. Buna karşın uzmanlar, davanın hem hukuki hem de siyasi boyutları nedeniyle uzun ve zorlu bir süreç olacağı görüşünde.