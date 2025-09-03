Maduro "dinlenemeyen" telefonunu gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenledi.



Maduro telefonunu göstererek "Bu Şi Cinping'in bana hediyesi. Bakın bu dünyanın en iyi telefonu. Bunu ne düşmanlarımız ne casus uçakları, ne de uydular dinleye-miyor" ifadelerini kullandı.



Maduro geçen ay da telefonunu gazetecilere göstererek "henüz nasıl kullanacağını tam bilmediğini, kullanmayı öğrenmesi gerektiğini" söylemişti.

