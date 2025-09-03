Maduro "dinlenemeyen" telefonunu gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine hediye ettiği cep telefonunu basın toplantısında gazetecilere gösterdi. Telefonun "çok güvenilir olduğunu ve asla dinlenemediğini" söyledi.

Maduro "dinlenemeyen" telefonunu gösterdi

Devlet Başkanı Nicolas Başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenledi.

Maduro telefonunu göstererek "Bu Şi Cinping'in bana hediyesi. Bakın bu dünyanın en iyi telefonu. Bunu ne düşmanlarımız ne casus uçakları, ne de uydular dinleye-miyor" ifadelerini kullandı.

Maduro geçen ay da telefonunu gazetecilere göstererek "henüz nasıl kullanacağını tam bilmediğini, kullanmayı öğrenmesi gerektiğini" söylemişti.

ABD, Venezuela'dan kalkan gemiyi vurdu: 11 ölü

ABD, Venezuela'dan kalkan gemiyi vurdu: 11 ölü

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...