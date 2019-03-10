Tarihinin en ciddi siyasi krizinin yanı sıra son iki günü elektriksiz geçiren Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından başkent Caracastaki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in önünde Maduro'ya destek mitingi düzenlendi.



ABD'nin eski Devlet Başkanı Barack Obama'nın 2015'de imzaladığı, Venezuelanın ABD için ulusal tehdit olarak görüldüğü kararnamenin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Antiemperyalist mitinge Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da katıldı.



Maduro, Obama dönemindeki çıkarılan kararname hakkında, "Obama Jamaika'da yaptığı bir açıklamayla Venezuela'yı ulusal bir tehdit olarak tanımlamanın hata olduğunu kabul etmişti. Ben daha sonra ona, bu yaptığının aşırılık yanlısı gruplara kapı açacağını söyledim o da bunu düzelteceğini söyledi ama öylece kaldı." şeklinde konuştu.



Maduro, geçen perşembe meydana gelen ve Venezuela'yı yaklaşık iki gün karanlıkta bırakan elektrik kesintisine, ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan Guri Elektrik Santrali'ne düzenlenen siber saldırının neden olduğunu açıkladı.



Elektrik kesintisinden ABD'yi ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu sorumlu tutan Maduro, Guaido'ya "palyaço" ve "kukla" benzetmesinde bulundu.



Maduro, Venezuela'nın bir "yıpratma savaşıyla" karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi." dedi.



Venezuela Ulusal Elektrik Şirketinde casusların olduğunu ve bunların elektrik kesintisine neden olduğunu söyleyen Maduro, bu kişilerin en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacaklarını belirtti.



Maduro, halkından anlayış beklediğini ifade ederek, "Zor bir dönemdeyiz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son yıllarda üstesinden geldiğimiz diğer büyük sıkıntılar gibi bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.



ÜLKE ÇAPINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ



Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.



Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.



Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

