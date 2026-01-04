Maduro eşofman giydi, internette stoklar anında tükendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD güçlerince eşi Cilia Flores ile beraber ülke dışına çıkarıldığı operasyonun ardından Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin USS Iwo Jima isimli gemisine götürülmüştü.

Gemide çekilen Maduro'nun fotoğrafını ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden paylaşınca, Maduro'nun giydiği eşofman büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada hemen viral olan ve merak uyandıran Maduro'nun bir Amerikan spor giyim markasına ait eşofmanının internette aranması hemen artış gösterdi. Markanın Amerika'daki web sitesinde 140 Dolar (yaklaşık 6025 Türk Lirası) değerindeki eşofmanın neredeyse tüm bedenlerdeki stokları tükendi.