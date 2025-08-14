Maduro: İç güvenlik için yeni bir harekat başlatıyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Karakas’ta düzenlenen ve canlı yayımlanan resmi bir etkinlikte konuştu.

Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede "yeni bir aşamaya" geçtiklerini söyledi.

Maduro, aldıkları yeni önlemlerin ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarının parçası olduğunu savunarak, "Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas’ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor." dedi.



"HALK-ORDU İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR"

Halk ve güvenlik güçlerinin sahada entegre olmasının önemine değinen Venezuela lideri, "Sürekli eylem planlarıyla, yaşamın ve toplulukların korunması; huzur, barış ve her türlü suçla mücadelede somut bir halk-ordu işbirliği gereklidir." ifadelerini kullandı.



"ABD CİDDİ BİR TEHDİT"

Öte yandan, ülkedeki yabancı büyükelçilikler ve diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgede "ciddi bir askeri tehdit" oluşturduğunu savundu.

Gil, Washington’un "Venezuelalı sağcı faşist müttefikleri" aracılığıyla ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, uluslararası topluma bu girişimleri kınama çağrısı yaptı.



Geçen hafta ABD yönetimi, Maduro’nun yakalanmasını sağlayacak bilgileri sağlayacak kişiler için vadettiği ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.