Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflerin sona eren görüşmelerde verdikleri, yaptırımların kaldırılması için ABD ile konuşma sözünü tutmadıklarını belirtti.



Maduro devlet televizyonu VTV'de yaptığı konuşmada başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhalefetle sona eren ve diğer muhaliflerle yeni başlayan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AN içinden ve dışından diğer muhalif partilerle diyalog kurduklarını hatırlatan Maduro, Guaido öncülüğündeki muhalefetin Barbados'taki görüşmelerde ABD'nin ülkelerine uyguladığı yaptırımları kaldırması için Washington yönetimiyle konuşma sözü verdiklerini fakat bu sözlerini yerine getirmediklerini vurguladı.



Venezuela'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğüne değinen Maduro, bu konunun çözümünün de ülkedeki "Hakikat, Adalet ve Barış Komisyonu" ile Kurucu Meclis (ANC) kanallarıyla aranacağını anlattı.



"Ben ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel sosyal aktörlerin tamamına bütün diyalog kapılarını açtım." diyen Maduro, daha önceki müzakerelerde arabuluculuk yapan Norveç'le tekrar temas kurduğunu ve hükümetin görüşmelere her zaman açık olduğunu teyit ettiklerini aktardı.



Nicolas Maduro, Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımları giderek ağırlaştıran ABD yönetimini de kınadı.



Venezuela'da hükümet, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflerle görüşmelerin kesilmesinin ardından bu hafta başında 6 muhalif parti ile anlaşmaya varmış ve taraflar arasında sürekli bir diyalog masası oluşturulması kararı alınmıştı.



Önceki gün AN'de sandalyesi bulunmayan bir muhalif parti daha hükümetle yapılan anlaşmaya dahil olmuştu.



GUAIDO'NUN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ MUHALİFLERLE KESİLEN GÖRÜŞMELER



Venezuela'da Maduro hükümeti ile Guaido'nun liderliğindeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize çıkış aramak için geçen mayısta Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.



Ağustosun başlarında, ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımı Guaido'nun desteklemesinin ardından, Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.



Aynı ayın sonlarında ise hükümet ile muhalefet arasında görüşmelerin başlaması için yeniden temas kurulsa da medyada, "Guaido'ya yakın kişilerin, Venezuela'nın hak iddia ettiği Guayana topraklarındaki Esequibo bölgesinden, İngiltere'den siyasi destek almak karşılığında vazgeçmesine" yönelik haberler çıkmıştı.



Bunun üzerine Maduro hükümeti, muhalefet Esequibo meselesinde duruşunu değiştirmediği müddetçe görüşmelere katılmayacağını duyurmuştu.