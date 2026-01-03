Maduro operasyonu nasıl düzenlendi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini yakalamaya yönelik bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurması dünyayı şok etti.

Bu hamle sürpriz olarak karşılandı. Ancak konuya aşina kaynaklara göre, ABD’nin yakın tarihindeki en karmaşık operasyonlardan biri için yapılan planlamalar bir süredir devam ediyordu ve ayrıntılı tatbikatları da kapsıyordu.

MADURO'NUN EVİNİN AYNISI İNŞA EDİLDİ

ABD ordusunun Delta Force birliği de dahil olmak üzere seçkin birlikler, Maduro’nun güvenli evinin birebir aynısını inşa etti ve ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl gireceklerini defalarca prova etti.

Konuya yakın bir kaynağa göre, CIA ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulunduruyordu. Bu ekip, Maduro’nun günlük yaşam düzeni ve hareket alışkanlıkları hakkında kritik bilgiler sağlayarak yakalama operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıdı.

MADURO'YA YAKIN CIA AJANI VARDI

Reuters’a konuşan iki ayrı kaynak ise, istihbarat teşkilatının Maduro’ya yakın bir ajanı da bulunduğunu; bu kişinin, operasyon ilerledikçe Maduro’nun hareketlerini izleyerek tam konumunu nokta atışıyla tespit etmeye hazır olduğunu söyledi.

Tüm plan tamamlandıktan sonra Trump, dört gün önce operasyona onay verdi. Ancak askerî ve istihbarat planlayıcıları, daha iyi hava koşulları ve daha az bulut örtüsü için beklemesini önerdi.

Cumartesi gününün erken saatlerinde Maduro’yu yakalamaya yönelik operasyon başladı. Trump, Florida’daki Palm Beach’te bulunan Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı yayından izledi.

“DEVASA” OPERASYON

Pentagon, Karayipler bölgesinde büyük çaplı bir askeri yığınak gerçekleştirdi; bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve bir düzineden fazla F-35 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. ABD’li yetkililerin uzun süredir “uyuşturucuyla mücadele operasyonları” olarak tanımladığı bu faaliyetler kapsamında, toplamda 15 binden fazla asker bölgeye konuşlandırıldı.

Kaynaklardan birine göre, Trump’ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe, aylar boyunca bu dosya üzerinde çalışan çekirdek bir ekip oluşturdu. Bu ekip düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaptı ve sık sık başkanla da bir araya geldi.

Cuma gecesi geç saatlerden cumartesi sabahının erken saatlerine kadar, Trump ve danışmanları bir araya gelmişken çok sayıda ABD uçağı havalanarak başkent Karakas’ın içinde ve yakın çevresinde, hava savunma sistemleri de dâhil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılar düzenledi.

GİZLİ YAKIT İKMALLERİ

Reuters’a konuşan kaynaklar ayrıca, savaş uçaklarının yanı sıra Pentagon’un bölgeye gizlice yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları ve elektronik karıştırma konusunda uzmanlaşmış uçaklar da sevk ettiğini aktardı.

ÖZEL KUVVETLER KARAKAS'A GİRDİ

Saldırılar sürerken, ABD Özel Kuvvetleri ağır silahlarla Karakas’a girdi. Yanlarında, gerekmesi halinde Maduro’nun bulunduğu yerdeki çelik kapıları kesmek için gerekli cihazlar da bulunuyordu. Yetkililer birliklerin şehre nasıl girdiğini açıklamadı, ancak sosyal medyada Karakas sakinleri tarafından paylaşılan videolarda, alçak irtifada uçan helikopterlerden oluşan bir konvoy görüldü.

Ardından askerler FBI ajanlarıyla birlikte Trump’ın “son derece iyi korunan bir kale” olarak tanımladığı konuta girdi.

GÜVENLİ ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

ABD güçlerinin eve girdikten sonra Maduro ve eşini tam olarak nasıl yakalandığı netlik kazanmış değil. Ancak Trump, Venezuela liderinin güvenli odaya ulaşmaya çalıştığını fakat bunu başaramadığını söyledi:

“Oraya girmeye çalışıyordu ama o kadar hızlı bir şekilde baskın yedi ki içeri giremedi."

Trump ayrıca, bazı ABD askerlerinin yaralandığını, ancak hayatını kaybeden olmadığını belirtti.