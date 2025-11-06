Maduro: “Taylor Swift’ten bile ünlüyüm”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’ta iktidardaki sosyalist partinin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, Fox News ve CNN gibi Amerikan kanallarında sık sık görüntülerinin yer aldığını belirterek, “Kendi fotoğrafımı orada görünce ‘Vay be, ne kadar ilerlemişiz’ diyorum. Neden benden korkuyorsunuz? Bu sadece ben değilim, kendi kaderinin sahibi Bolivarcı ve Chavista halkıdır” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ŞAŞIRMADAN EDEMİYOR”

Maduro, konuşmasında esprili bir şekilde, “Gerçekten insan şaşırmadan edemiyor. Şu anda ABD’de Taylor Swift’ten, Karol G’den, Bad Bunny’den bile daha ünlüyüm” dedi.

Venezuelalı liderin açıklamaları, Washington ile Caracas arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi. ABD son haftalarda Güney Amerika açıklarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle askeri operasyonlarını artırırken, bölgeye deniz kuvveti yığınağı yapıyor.