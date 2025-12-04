Maduro, Trump ile "samimi" bir görüşme yaptığını doğruladı

ABD, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürürken iki ülke arasındaki gerilim de giderek artıyor. ABD yönetimine her türlü saldırıya karşı koyacakları restini çeken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.

Devlet televizyonu VTV'de yayımlanan bir etkinlikte konuşan Maduro, görüşmenin "samimi" bir havada gerçekleştiğini söyledi. Venezuela lideri şu ifadeleri kullandı: "Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.

Trump da önceki gün görüşmeyi doğrulamış "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği de öne sürülmüştü.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı 25 Kasım'da, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro’nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.