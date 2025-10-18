Maduro'dan, ABD'ye karşı maksimum güvenlik seviyesi talimatı

ABD'nin Karayiplere savaş gemilerini göndermesi, buradaki bazı gemileri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle bombalaması üzerine bölgede gerilim artıyor. ABD başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da hükümete yönelik CIA'ye gizli operasyon yetkisi vermesinin ardından Maduro, 4 eyalette güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Maduro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık 200 Operasyonu" tatbikatı kapsamında Marida, Trujillo, Lara ve Yaracuy eyaletlerinde tedbirlerinin maksimum düzeye çıkartılacağını belirtti.



Planın amacının, ülkenin bütünsel savunmasını sağlamak ve ABD'nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığına karşı önlem almak olduğunu dile getiren Nicolas Maduro, "Ülkemizin bütünsel savunması için en uygun duruma ulaşmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Halkımızın ve tüm kesimlerin mükemmel bir birliği içinde, barışı kazanmak ve egemenliğimizi korumak için çalışıyoruz." dedi.

KARAYİPLER'DE GERİLİM

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve saldırıları püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

