Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını iddia etti.
Kolombiya yönetimi kısa adı "FARC" olan örgütün komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürdü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak için bahane aradığını iddia etti.
Maduro orduya sınır boyunca alarm seviyesinde olunması talimatı verdiğini söyledi.
Venezuela ordusu 10-29 Eylül arasında Kolombiya sınırındaki kentlerde tatbikat yapılacak.
Maduro'dan askeri tatbikat emri: Kolombiya barış istemiyor
NTV HaberDünya
Venezuela ile Kolombiya arasında son günlerde tırmanan gerilim sürüyor. İki ülke liderleri arasındaki söz düellosunda son açıklama Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan geldi. "Kolombiya barış istemiyor" diyen Maduro sınırda tatbikat başlattı.
Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını iddia etti.