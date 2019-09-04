Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını iddia etti.

Kolombiya yönetimi kısa adı "FARC" olan örgütün komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak için bahane aradığını iddia etti.

Maduro orduya sınır boyunca alarm seviyesinde olunması talimatı verdiğini söyledi.

Venezuela ordusu 10-29 Eylül arasında Kolombiya sınırındaki kentlerde tatbikat yapılacak.